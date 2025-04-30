Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 53,5 тыс. подмосковных школьников приняли участие во Всероссийской акции «Кино Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Об этом по итогам акции сообщил в пресс-службе Минобразования региона.
С 10 марта по 30 апреля школьники бесплатно посещали показы фильмов о Великой Отечественной войне. В рамках акции в подмосковных кинотеатрах были показаны культовые киноленты.
Читайте также:
Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
В школах Подмосковья проведут Всероссийские антитеррористические учения
В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
«Акция стала важной частью патриотического воспитания молодёжи. За время её проведения фильмы о Великой Отечественной войне посмотрели 53 675 школьников Подмосковья. Через экран они смогли почувствовать мужество, стойкость и силу духа поколения победителей. Такая вовлечённость говорит о глубоком интересе молодёжи к истории страны. Акция объединила зрителей по всей России, напомнив каждому, что подвиг народа жив в памяти и в сердцах, а великое кино – важный способ эту память сохранить», – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.По словам министра, самыми популярными фильмами среди подростков оказались «А зори здесь тихие», «Офицеры» и «Судьба человека».
Читайте также:
Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»
В школах Подмосковья проведут Всероссийские антитеррористические учения
В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
Лора Луганская