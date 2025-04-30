Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников

Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Оригинал
Более 53,5 тыс. подмосковных школьников приняли участие во Всероссийской акции «Кино Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Об этом по итогам акции сообщил в пресс-службе Минобразования региона.
С 10 марта по 30 апреля школьники бесплатно посещали показы фильмов о Великой Отечественной войне. В рамках акции в подмосковных кинотеатрах были показаны культовые киноленты.
«Акция стала важной частью патриотического воспитания молодёжи. За время её проведения фильмы о Великой Отечественной войне посмотрели 53 675 школьников Подмосковья. Через экран они смогли почувствовать мужество, стойкость и силу духа поколения победителей. Такая вовлечённость говорит о глубоком интересе молодёжи к истории страны. Акция объединила зрителей по всей России, напомнив каждому, что подвиг народа жив в памяти и в сердцах, а великое кино – важный способ эту память сохранить», – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
По словам министра, самыми популярными фильмами среди подростков оказались «А зори здесь тихие», «Офицеры» и «Судьба человека».

Читайте также:

Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»

В школах Подмосковья проведут Всероссийские антитеррористические учения

В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
#минобразования мо
#школьники
#подростки
#кино
#фильм
#акция
#история
#ингрид пильдес
#подмосковье
#московская область
#9 мая
#великая отечественная война
#искусство
Житель Сергиева Посада обокрал сауну
30 апреля 2025, 12:14

Фото: istockphoto.com/Iuliia Zavalishina

Полицейские задержали жителя Сергиева Посада по подозрению в краже имущества из местной сауны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подала директор сауны. Она сообщила, что была похищена музыкальная колонка. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Полиция установила, что злоумышленник находился в помещении сауны и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал технику», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова напали в Ростове-на-Дону в ларьке с контрафактными вейпами. Нападавшего, находившегося в неадекватном состоянии, забрали в полицию.

Читайте также:

СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре

В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь

Полиция обнаружила на ж/д станции Фрязево 25 нелегальных мигрантов
#сергиев посад
#кража
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год
30 апреля 2025, 11:54

Фото: iStock / Olga Chetvergova

Уникальная акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-летия Великой Победы, продлится до 15 мая. Стать участником проекта может стать каждый житель Московской области.
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-09-05, можно услышать архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, а также интервью с легендарной регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.
Они добавили, что Всероссийская акция «Услышать Победу» направлена на сохранение истории. Она проводится во всех регионах России совместно с Ростелекомом и Госфильмофондом России.

Читайте также:

Акция «Услышать Победу» продлится в России до 15 мая

Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями

«Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции
#подмосковье
#московская область
#россия
#акция
#история
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные коммунальщики переходят на усиленный режим работы
30 апреля 2025, 11:50

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На усиленный режим работы переходят на период майских праздников коммунальные службы Московской области, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«На период действия усиленного режима организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад», — говорится в сообщении.
Кроме того, проведена масштабная подготовительная работа, включая проверку готовности спецтехники и работоспособности резервных источников снабжения электричеством особо важных объектов, создание запаса материалов и оборудования, а также дополнительное инструктирование работников.

В министерстве добавили, что в выходные дни в регионе будет усилен мониторинг систем водоснабжения и канализации.

Читайте также:

В Подмосковье стартует бесплатное обучение на аппаратчика химводоочистки

Сотрудники подмосковных лабораторий с начала года исследовали более 42 тыс. проб воды

Подмосковье представило на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения
#коммунальные службы
#майские праздники
#режим работы
#жкх
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском вручили благодарственные письма работникам скорой помощи
30 апреля 2025, 11:36

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фельдшеры, медсёстры, водители и врачи-реаниматологи собрались в ДК «Сатурн» в Раменском. Глава округа наградил сотрудников скорой помощи за профессионализм и преданность делу от имени администрации.
«Ваша работа требует не только высокой квалификации, но и огромного мужества, терпения и человечности. Вы находитесь на передовой, речь идёт о жизни и здоровье людей. Ваша готовность прийти на помощь в самые трудные моменты заслуживает уважения и благодарности», – отметил Малышев, поздравляя медиков.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В прошлом году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в Курскую область оказывать помощь мирным жителям и раненым военным. Суммарная продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, в том числе 118 – пациентов с минно-взрывными ранениями.

В распоряжении раменской подстанции – 35 машин скорой помощи, в том числе пять новых автомобилей, полученных в 2024-м и оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием.

Читайте также:

Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Студенты-медики провели в Раменском округе акцию «Доброе дело в село»

Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе
#подмосковье
#московская область
#скорая помощь
#врачи
#медсестра
#праздник
#поздравление
#эдуард малышев
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#раменское
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда шоу «Голос» из Раменского рассказала об участии в проекте главе округа
30 апреля 2025, 11:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу с участницей шоу Первого канала «Голос-13» Валентиной Яньшиной, живущей в Раменском, провёл глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентина Яньшина продержалась на знаменитом телешоу четыре месяца и в итоге дошла до суперфинала.

«На встрече с главой округа Валентина поделилась впечатлениями от участия в проекте. Она рассказала о поддержке своего наставника — певицы Полины Гагариной, которая верила в её талант. Валентина призналась, что испытывает сейчас и радость от достигнутого, и усталость из-за напряжённых съёмок», — говорится в сообщении.
Эдуард Малышев поблагодарил Валентину за то, что она своими выступлениями прославила Раменский округ, и пожелал ей дальнейших успехов.

Читайте также:

Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе

Историко-художественный музей стал площадкой «Диктанта Победы» в Раменском
#раменский городской округ
#раменское
#эдуард малышев
#певица
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате