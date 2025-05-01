Команда Подольска стала победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья

Фото: Телеграм @vorobiev_live
Команда Подольска стала абсолютным победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Соревнования проходили весь учебный год, проводилось около 5 тысяч игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу. В турнире приняли участие свыше 10 тысяч детей из 201 школы — 13 городских округов, подчеркнул губернатор Подмосковья.
Губернатор отметил, что учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, удостоятся стимулирующих выплат. Первых наградят за достижения в каждом виде спорта, а вторых — за лучший общий результат команды.
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«По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» определены также победители по видам спорта: Щелково — шахматы, Подольск (юноши и девушки) — баскетбол 3х3; Щелково (юноши) и Истра (девушки) — волейбол; Подольск — футзал», — рассказал Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, удостоятся стимулирующих выплат. Первых наградят за достижения в каждом виде спорта, а вторых — за лучший общий результат команды.
«Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи и ждем вас в новом сезоне!», — заключил Андрей Воробьев.
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Ольга Енгалычева