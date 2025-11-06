Команда Серебряных Прудов стала призёром конкурса инклюзивной хореографии

06 ноября 2025, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Отделение реабилитации для детей-инвалидов Социального центра «Серебряно-Прудский» заняло третье место на Международном конкурсе по инклюзивной хореографии «Большой Кубок Инклюзив Дэнс». Команда первенствовала в номинации «Эстрадный танец – Коллективы – Юниоры», сообщил в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Соревнования прошли в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. На них собрались участники из разных городов. Команда «Танцующие сердца» представила хореографическую композицию «А закаты алые».

«Работая над номером, ребята проявили невероятное усердие и стремление к совершенству. Мы получили возможность учиться у лучших, вдохновляться их работами, расширять свои горизонты. Полученные награды и положительные отзывы подтвердилди, что мы на правильном пути», – отметила руководитель коллектива Екатерина Ланченкова.