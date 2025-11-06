Самбистки из Серебряных Прудов выиграли две медали на чемпионате Подмосковья
Чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин состоялся в Лобне. Представительницы округа Серебряные Пруды завоевали две медали турнира. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Соревнования проходили 3 ноября во дворце спорта «Триумф».
«Золотую медаль завоевала самбистка из Серебряных Прудов Олеся Сазонова. В своей весовой категории она не оставила шансов соперницам», — говорится в сообщении.Ещё одну медаль принесла Серебряным Прудам Виктория Зацева — она поднялась на третью ступень пьедестала почёта.
Кроме того, в десятку лучших вошли серебрянопрудцы Дмитрий Зайцев и Никита Бугринов, разделившие пятое и шестое места.
Всего в областном чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из разных округов Подмосковья.