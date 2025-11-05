В Серебряных Прудах вспомнили героев битвы под Москвой 1941 года
На главной площади Серебряных Прудов у памятника воинам-землякам впервые отслужили молебен о даровании победы стране. Богослужение ко Дню народного единства совершили перед Казанской иконой Божией Матери, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Площадь была заполнена людьми, которые пришли целыми семьями, с детьми. Казанская икона считается заступницей Руси в самые трудные времена.
«Патриотическое мероприятие «Будет Россия – будем и мы!» посвятили не только Дню народного единства, но и битве под Москвой и началу контрнаступления в декабре 1941 года. Огромную роль в тех событиях сыграл кавалерийский корпус под командованием генерала Павла Белова. После молебна все желающие могли посетить дом культуры, где для них подготовили праздничную обширная культурную программу», – рассказали в администрации.
Осенью 1941 года 2-й кавалерийский корпус Белова перебросили на защиту подступов к Москве. Он сыграл решающую роль в срыве операции «Тайфун». В конце ноября 2-я танковая группа Гудериана, угрожавшая Кашире и Зарайску, получила внезапный упреждающий удар от казаков Белова.
Всего за 10 дней боёв немецкую группировку отбросили к Туле, нанеся ей сокрушительное поражение. Для немецких солдат слово «козакен» стало символом смерти.