​В Серебряных Прудах вспомнили героев битвы под Москвой 1941 года

05 ноября 2025, 14:12

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

На главной площади Серебряных Прудов у памятника воинам-землякам впервые отслужили молебен о даровании победы стране. Богослужение ко Дню народного единства совершили перед Казанской иконой Божией Матери, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Площадь была заполнена людьми, которые пришли целыми семьями, с детьми. Казанская икона считается заступницей Руси в самые трудные времена.



«Патриотическое мероприятие «Будет Россия – будем и мы!» посвятили не только Дню народного единства, но и битве под Москвой и началу контрнаступления в декабре 1941 года. Огромную роль в тех событиях сыграл кавалерийский корпус под командованием генерала Павла Белова. После молебна все желающие могли посетить дом культуры, где для них подготовили праздничную обширная культурную программу», – рассказали в администрации.