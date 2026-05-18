Команда школьников Егорьевска выиграла региональный фестиваль ГТО
Команда Егорьевска стала победителем регионального фестиваля ГТО среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие 40 команд, состоящие из 320 юношей и девушек IV и V ступеней комплекса ГТО.
«Участники состязались в девяти дисциплинах, среди которых бег, плавание, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, метание мяча и упражнения на гибкость. Тройку призёров составили Егорьевский и Одинцовский городские округа, а также городской округ Люберцы», – рассказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что по итогам турнира сформируют сборную Московской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ГТО.