«Красная Машина Юниор» из Подмосковья стала призёром Кубка Владислава Третьяка

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Красная Машина Юниор» завоевала бронзу Всероссийских соревнований по хоккею среди юниоров до 12 лет «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В матче за третье юные хоккеисты из Красногорска встретились с ХК «Трактор» из Челябинска и одержали уверенную победу со счётом 7:4. Чемпионом турнира стал московский «Спартак», обыгравший в финале петербургский клуб «Армия СКА».

«Лучшим бомбардиром соревнований признан нападающий «Красной Машины Юниор» Артём Зверев. Он набрал в шести матчах 18 очков – 12 заброшенных шайб плюс шесть результативных передач. Самым ценным игроком турнира стал Артём Султангареев, который заработал 16 очков (5+11) и вёл команду за собой в каждой игре. Звания «Самый юный талант» и «Лучшее игровое мышление» удостоен Роман Ротенберг», – рассказали в министерстве.