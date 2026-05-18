«Красная Машина Юниор» из Подмосковья стала призёром Кубка Владислава Третьяка
Подмосковная команда «Красная Машина Юниор» завоевала бронзу Всероссийских соревнований по хоккею среди юниоров до 12 лет «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В матче за третье юные хоккеисты из Красногорска встретились с ХК «Трактор» из Челябинска и одержали уверенную победу со счётом 7:4. Чемпионом турнира стал московский «Спартак», обыгравший в финале петербургский клуб «Армия СКА».
«Лучшим бомбардиром соревнований признан нападающий «Красной Машины Юниор» Артём Зверев. Он набрал в шести матчах 18 очков – 12 заброшенных шайб плюс шесть результативных передач. Самым ценным игроком турнира стал Артём Султангареев, который заработал 16 очков (5+11) и вёл команду за собой в каждой игре. Звания «Самый юный талант» и «Лучшее игровое мышление» удостоен Роман Ротенберг», – рассказали в министерстве.Индивидуальные награды лучшим игрокам турнира вручал трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший хоккеист XX века, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Соревнований проходили 11-17 мая в Москве и Красногорске на площадках спорткомплекса «Красная Машина Молодёжка» и «Старт Арена». В турнире участвовали 12 команд возрастной категории U12 из России и Белоруссии.
«Красная Машина Юниор» – одна из самых быстроразвивающихся хоккейных академий России. Более 500 детей в Москве и Подмосковье занимаются там хоккеем бесплатно. Команды школы входят в число лидеров региональных первенств.
Кубок Владислава Третьяка – одно из старейших и престижнейших детско-юношеских соревнований страны. Проводится с 1999 года.