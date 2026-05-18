Подмосковные гандболисты в составе сборной России выиграли турнир в Китае

18 мая 2026, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные гандболисты, выступающие за сборную России, стали победителями международного турнира в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.





В заключительном матче турнира в Ганьчжоу российская команда вырвала победу у сборной Китая со счётом 28:26.



«Наши гандболисты одержали четвёртую победу подряд и заняли первое место. Большой вклад в успех национальной команды внесли игроки клуба «Чеховские медведи». Антон Аксюков оформил четыре гола, Иван Шельменко – три, а Виктор Фурцев – один гол», – отметили в министерстве.