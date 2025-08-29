Команда ветеранов «Гвардия» в день рождения получила спортивный подарок

29 августа 2025, 17:28

В балашихинском микрорайоне Железнодорожный отметили годовщину основания команды ветеранов по следж-хоккею «Гвардия». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Защитники Отечества» по Московской области.





Команда была создана год назад – 5 августа 2024 года. Сегодня она объединяет ветеранов СВО, для которых спорт стал не только способом восстановления и адаптации, но и важной частью новой жизни. В честь первого дня рождения «Гвардия» получила символичный подарок – 20 комплектов хоккейных перчаток.

Эта поддержка стала возможна благодаря сотрудничеству регионального Фонда «Защитники Отечества» и общественного благотворительного фонда «Энергия». Недавно «Гвардия» вернулась с чемпионата России по следж-хоккею в Дзержинске и продолжает готовиться к новым турнирам.

Сотрудничество фонда «Энергия» и Фонда «Защитники Отечества» уже реализовало более 10 социальных инициатив в поддержку ветеранов и их семей.

«Мы относительно молодой фонд и начали деятельность в марте. Основное направление нашей работы – поддержка социальных, образовательных и спортивных инициатив. С фондом «Защитники Отечества» мы познакомились на турнире по боксу, позже совместно провели «Семейную Зарницу». Сегодняшняя инициатива – ещё один шаг в нашем сотрудничестве», – отметил заместитель исполнительного директора фонда «Энергия» Алексей Домащенко.

«Филиал Фонда «Защитники Отечества» по Московской области продолжает активно работать с подопечными. Наша главная задача – адаптация, социализация и интеграция ветеранов в мирную жизнь через адаптивный спорт, участие в военно-патриотическом воспитании и культурно-массовых мероприятиях», – подчеркнул замруководителя по общественным проектам филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Вазген Мурадов.