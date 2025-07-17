Ветераны СВО Подмосковья получили дипломы после обучения для работы на госслужбе
В Одинцовском филиале МГИМО финишировал второй поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Проект реализует ГлавУпДК при МИДе России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО.
Два месяца 19 ветеранов спецоперации проходили интенсивный образовательный курс, разработанный базовой кафедрой Министерства ЖКХ Московской области. Их обучали современным методам управления региональным и муниципальным хозяйством, работе с жителями и другим навыкам.
«Мы знаем, с каким серьёзным настроем ребята шли на эту программу. Есть цель, есть чувство долга и ответственности за свою жизнь, за родных и близких, за свой регион и страну. Как сказал президент, люди, которые рискуют собой, защищают Родину, – это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он отметил, что задачей было обучить участников интенсива управленческим и отраслевым компетенциям для старта новой карьеры на гражданке, поддержать на начальном этапе.
В Доме приёмов МИДа выпускникам вручили дипломы. В церемонии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилёва и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
«Хочу поблагодарить Сергея Викторовича, Анну Евгеньевну, Анатолия Васильевича. Общими усилиями была создана и реализуется уникальная программа профессиональной переподготовки для ветеранов СВО. И Одинцовский филиал МГИМО, базовая кафедра МинЖКХ Московской области вносят в эту работу свою лепту. С выпускниками мы уже начали обсуждать варианты трудоустройства. Кому-то по душе госслужба, кому-то – отраслевые предприятия, а кто-то хочет работать в своём муниципалитете. Постараемся все пожелания выполнить», – заверил губернатор.
«В самых непростых военных условиях вы проявили лучшие качества присущие нашим солдатам и офицерам – отвагу, самопожертвование, умение принимать решения в экстремальных ситуациях. Теперь в вашей биографии наступает новый ответственный этап. Опираясь на полученные новые знания и навыки, вам предстоит проявить себя на управленческой стезе, где пригодятся ваши способности принимать решения в нестандартной обстановке, умение работать в российских регионах», – отметил Лавров.Среди выпускников – семь жителей Московской области, представители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.
«Хочу выразить благодарность Министерству иностранных дел, ГлавУпДК при МИД России, государственному фонду «Защитники Отечества», руководству МГИМО, нашему чудесному преподавательскому составу, всем организаторам программы. Нам дали новые знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни и работе. У нас отличный коллектив выпускников. Считаю, что все они достойны быть управленцами», – сказал Герой России Рашид Галиуллин из Подольска.Объём образовательного курса составил 577 академических часов. Слушатели изучали современные технологии и методы управления, в том числе антикризисные. Особое внимание уделили практикам взаимодействия с жителями, территориальному планированию, управлению региональным и городским хозяйством.
«От развития малых территорий, отдалённых регионов зависят рост экономики и уровень социального благополучия. Поэтому на выпускников программы возложена серьёзная миссия. Отбор был непростым, 19 участников спецоперации прошли обучение по ускоренной программе, и теперь им предстоит вернуться домой, чтобы вместе с органами исполнительной власти приступить к преобразованиям», – заявила Цивилёва.В Московской области также реализуется региональная образовательная программа для участников и ветеранов СВО «Герои Подмосковья». Она стартовала по поручению президента и стала продолжением федерального проекта «Время героев».
На участие было подано почти 2,5 тыс. заявок из 69 регионов России. По итогам отбора определены 70 финалистов и сформирован резерв из 30 участников СВО, которые сейчас выполняют боевые задачи. Они смогут приступить к обучению после возвращения с фронта.
Программа рассчитана на год. Учёба начнется в сентябре.