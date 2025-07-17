Ветераны СВО Подмосковья получили дипломы после обучения для работы на госслужбе

17 июля 2025, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Одинцовском филиале МГИМО финишировал второй поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Проект реализует ГлавУпДК при МИДе России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО.





Два месяца 19 ветеранов спецоперации проходили интенсивный образовательный курс, разработанный базовой кафедрой Министерства ЖКХ Московской области. Их обучали современным методам управления региональным и муниципальным хозяйством, работе с жителями и другим навыкам.

«Мы знаем, с каким серьёзным настроем ребята шли на эту программу. Есть цель, есть чувство долга и ответственности за свою жизнь, за родных и близких, за свой регион и страну. Как сказал президент, люди, которые рискуют собой, защищают Родину, – это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Хочу поблагодарить Сергея Викторовича, Анну Евгеньевну, Анатолия Васильевича. Общими усилиями была создана и реализуется уникальная программа профессиональной переподготовки для ветеранов СВО. И Одинцовский филиал МГИМО, базовая кафедра МинЖКХ Московской области вносят в эту работу свою лепту. С выпускниками мы уже начали обсуждать варианты трудоустройства. Кому-то по душе госслужба, кому-то – отраслевые предприятия, а кто-то хочет работать в своём муниципалитете. Постараемся все пожелания выполнить», – заверил губернатор.

«В самых непростых военных условиях вы проявили лучшие качества присущие нашим солдатам и офицерам – отвагу, самопожертвование, умение принимать решения в экстремальных ситуациях. Теперь в вашей биографии наступает новый ответственный этап. Опираясь на полученные новые знания и навыки, вам предстоит проявить себя на управленческой стезе, где пригодятся ваши способности принимать решения в нестандартной обстановке, умение работать в российских регионах», – отметил Лавров.

«Хочу выразить благодарность Министерству иностранных дел, ГлавУпДК при МИД России, государственному фонду «Защитники Отечества», руководству МГИМО, нашему чудесному преподавательскому составу, всем организаторам программы. Нам дали новые знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни и работе. У нас отличный коллектив выпускников. Считаю, что все они достойны быть управленцами», – сказал Герой России Рашид Галиуллин из Подольска.

«От развития малых территорий, отдалённых регионов зависят рост экономики и уровень социального благополучия. Поэтому на выпускников программы возложена серьёзная миссия. Отбор был непростым, 19 участников спецоперации прошли обучение по ускоренной программе, и теперь им предстоит вернуться домой, чтобы вместе с органами исполнительной власти приступить к преобразованиям», – заявила Цивилёва.