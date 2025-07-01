Команда Зарайска завоевала награду первенства ЦФО по быстрым шахматам
Видео: пресс-служба г.о. Зарайск
Первенство Центрального федерального округа по быстрым шахматам среди команд малых городов и сельских поселений состоялось в городе Щёкино Тульской области, в число победителей вошла команда подмосковного Зарайска. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
«Команда Зарайска в составе Алексея Жукова, Ивана Лосева и Дмитрия Коненкина по итогам соревнований заняла третье место в общекомандном зачёте и первое среди городов с населением менее 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.Первенство проходило 28-29 июня, участие в турнире приняли двенадцать команд из Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная города Унеч Брянской области, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда города Щёкино.