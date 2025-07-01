Студентка из Коломны завоевала серебро на чемпионате России по борьбе

01 июля 2025, 09:15

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Второкурсница Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Алина Шевченко стала серебряным призёром чемпионата России по вольной борьбе, прошедшего в Москве, сообщает Министерство образования Московской области.





В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших борцов со всей страны. Для Алины это был дебют в «взрослой» возрастной категории, который завершился уверенным результатом.



В весовой категории до 68 кг спортсменка успешно провела четвертьфинальный поединок против москвички Карины Евстратовой, затем одержала победу в полуфинале над Аней Махмудян из Рязанской области. В финальной схватке Шевченко уступила Ханум Велиевой из Красноярского края.



По итогам турнира будет сформирована сборная России, которая представит страну на чемпионате мира в Хорватии в сентябре.





