Подмосковные производители лидируют в конкурсе «Лидер качества»
30 июня завершается регистрация участников Всероссийского конкурса «Лидер качества», который ежегодно проводит Роскачество. Конкурс направлен на повышение качества жизни граждан, развитие экономики и поддержку отечественных производителей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, регион стабильно занимает первое место среди российских субъектов по числу товаров, удостоенных государственного Знака качества.
«Качество — это не просто соответствие стандартам, это ключевой фактор конкурентоспособности. Участие в конкурсе "Лидер качества" позволяет отметить лучшие практики и задать новые ориентиры для всей отрасли. Региональные производители показывают высокие результаты. Мы будем продолжать работу, чтобы продукция наших предприятий ассоциировалась с надежностью и обладала высоким уровнем доверия граждан», — подчеркнул Двойных.Экспертная оценка конкурсных работ продлится до 30 августа, а итоги подведут в период с 1 сентября по 1 октября 2025 года. Победителей наградят на Международном форуме «Всемирный день качества — 2025».
В числе 36 подмосковных товаров, отмеченных Знаком качества, — пастеризованное молоко бренда «Братья Чебурашкины», масло сливочное «Традиционное», детские кисломолочные продукты, творог и сметана от АО «Рузское Молоко», эскимо «Чистая Линия», вафли от ООО «Коломенское поле», молочный шоколад фабрики «Победа», мясные изделия и другие товары.
Подробности о конкурсе размещены на его официальном сайте.