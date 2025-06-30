Подмосковные производители лидируют в конкурсе «Лидер качества»

30 июня 2025, 17:36

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

30 июня завершается регистрация участников Всероссийского конкурса «Лидер качества», который ежегодно проводит Роскачество. Конкурс направлен на повышение качества жизни граждан, развитие экономики и поддержку отечественных производителей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, регион стабильно занимает первое место среди российских субъектов по числу товаров, удостоенных государственного Знака качества.





«Качество — это не просто соответствие стандартам, это ключевой фактор конкурентоспособности. Участие в конкурсе "Лидер качества" позволяет отметить лучшие практики и задать новые ориентиры для всей отрасли. Региональные производители показывают высокие результаты. Мы будем продолжать работу, чтобы продукция наших предприятий ассоциировалась с надежностью и обладала высоким уровнем доверия граждан», — подчеркнул Двойных.