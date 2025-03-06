Команда «Заречье-Одинцово» вышла в плей-офф женской волейбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» завоевали выход в плей-офф чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регулярный чемпионат России клуб «Заречье-Одинцово» завершил на пятой позиции в турнирной таблице — на их счету 16 побед и десять поражений. Заключительный матч регулярного чемпионата команда «Заречье-Одинцово» сыграла с нижегородским клубом «Спарта». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.В четвертьфинале Суперлиги «Заречье-Одинцово» встретится со столичным «Динамо». Матч пройдёт в Москве 10 марта. А 14 марта игра состоится в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.
Читайте также:
Для зрителей «Кубка Наций» проведут компьютерный турнир
Овечкин после каждого гола будет жертвовать деньги детям с онкологией
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России
Лев Каштанов