Для зрителей «Кубка Наций» проведут компьютерный турнир

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Международные соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций» состоятся в воскресенье, 9 марта, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, в рамках культурной программы для посетителей устроят в фойе интерактивный компьютерный турнир, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Турнир начнётся в 12:50. В нём предусмотрены туры для журналистов, зрителей, а также каратистов — участников «Кубка Наций». Турнир с лотереей и подарками проведёт информационный партнёр Кубка — радио KULT», — говорится в сообщении.Кроме того, перед началом поединков для юных спортсменов проведут розыгрыш призов по номерам их регистрации. Ребята получат различные гаджеты.
Отмечается, что в «Кубке Наций» примут участие около двух тысяч спортсменов из 25 стран и 40 российских регионов.
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