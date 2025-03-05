Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России

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После того, как свой пост покинет главный тренер сборной России Валерий Карпин, возглавить национальную команду страны вполне может Сергей Семак. Такое мнение высказал бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он назвал нынешнего тренера команды из Санкт-Петербурга одним из ведущих специалистов в России, который, вне всякого сомнения, способен руководить сборной.
Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС), согласно которому он руководит национальной командой, рассчитан до июля 2028 года. На днях тренер покинул пост главного тренера ФК «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной. После этого в спортивных кругах стали циркулировать слухи о возвращении главной команды страны в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА, от которых она отлучена с 2022 года.
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«Семак входит в число лучших российских тренеров в истории и однажды возглавит национальную команду. Это может случиться после того, как он решит уйти из «Зенита». Думаю, Семак будет следующим тренером сборной России после Карпина», — сказал чешский специалист.
Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС), согласно которому он руководит национальной командой, рассчитан до июля 2028 года. На днях тренер покинул пост главного тренера ФК «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной. После этого в спортивных кругах стали циркулировать слухи о возвращении главной команды страны в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА, от которых она отлучена с 2022 года.
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Александр Бойцов