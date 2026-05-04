Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 мая составила пять баллов

04 мая 2026, 09:29

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях по направлению к Москве.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.