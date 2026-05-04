Мирра Андреева повторила редкое достижение звезд тенниса
Теннисистка Мирра Андреева, представляющая Московскую область, повторила редкое достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко на турнире категории WTA-1000, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта в Химках одновременно вышла в финалы соревнований в одиночном и парном разрядах.
30 апреля 19-летняя теннисистка обеспечила себе место в решающем матче одиночной сетки грунтового турнира в Мадриде, победив в полуфинале американку Хейли Баптист. В парном разряде Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер, также представляющей Центр олимпийских видов спорта в Химках, выиграла полуфинальный матч у россиянки Веры Звонарёвой и представительницы Германии Лауры Зигемунд.
Ранее аналогичного результата на турнирах серии WTA-1000 добивались Винус Уильямс в 2010 году и Виктория Азаренко в 2012-м. Тогда обе спортсменки завоевали титулы в парном разряде, но уступили в финалах одиночных соревнований.
Турнир WTA-1000 проходил в Мадриде с 21 апреля по 3 мая 2026 года.
Читайте также: