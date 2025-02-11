Команда звёзд хоккея в выходные сыграет с жителями Лобни и Пушкина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В предстоящие выходные подмосковных любителей хоккея ждут сразу два матча команды «Легенды хоккея» с любительскими сборными жителей региона. В субботу пройдёт игра в городском округе Лобня, а в воскресенье, – в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
На лёд в центральном парке культуры и отдыха «Лобня» выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединятся звезда сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
С жителями Пушкинского, помимо Фетисова, Буцаева, Касатонова и Соина, сразятся Александр Гуськов, Андрей Коваленко и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами также сыграют Андреев, актёр Иван Мулин из сериала «Молодёжка» и обладатель Кубка Португалии по футболу, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.
В обеих встречах игрой легенд будет руководить бессменный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч для зрителей будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Перед началом гала-матчей запланированы мастер-классы для юных любителей хоккея от Сергея Конькова. Он поделится с молодыми спортсменами секретами хоккейного мастерства. Болельщики смогут принять участие в викторинах, розыгрышах призов с автографами игроков, получить в подарок спортивную атрибутику.
15 февраля матч пройдёт по адресу: Лобня, ул. Ленина, 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня». Программа начнётся в полдень.
16 февраля игра состоится по адресу: Пушкино, ул. Некрасова, д. 3А, Центральный парк культуры и отдыха. Старт программы – в 16:00.
По данным регионального Минспорта, с момента запуска проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов. Суммарно игры собрали более 50 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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С жителями Пушкинского, помимо Фетисова, Буцаева, Касатонова и Соина, сразятся Александр Гуськов, Андрей Коваленко и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами также сыграют Андреев, актёр Иван Мулин из сериала «Молодёжка» и обладатель Кубка Португалии по футболу, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.
В обеих встречах игрой легенд будет руководить бессменный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч для зрителей будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Перед началом гала-матчей запланированы мастер-классы для юных любителей хоккея от Сергея Конькова. Он поделится с молодыми спортсменами секретами хоккейного мастерства. Болельщики смогут принять участие в викторинах, розыгрышах призов с автографами игроков, получить в подарок спортивную атрибутику.
15 февраля матч пройдёт по адресу: Лобня, ул. Ленина, 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня». Программа начнётся в полдень.
16 февраля игра состоится по адресу: Пушкино, ул. Некрасова, д. 3А, Центральный парк культуры и отдыха. Старт программы – в 16:00.
По данным регионального Минспорта, с момента запуска проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов. Суммарно игры собрали более 50 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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Лора Луганская