На красногорском стадионе «Зоркий» определят чемпиона России по ледовому спидвею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
15-16 февраля в Красногорске для любителей высоких скоростей пройдёт финальный этап BAIC личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На арене стадиона «Зоркий» сильнейшие гонщики страны определят победителей и призёров сезона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Главная интрига – удастся ли Никите Богданову сохранить лидерство и стать чемпионом России по гонкам на льду в четвёртый раз подряд. Также будет определён вице-чемпион страны. Зрители станут свидетелями упорной борьбы «без тормозов». Это уникальная возможность увидеть битву сильнейших ледовых гладиаторов страны», – говорится в сообщении.Как напомнили в администрации, подобные соревнования проводятся на стадионе «Зоркий» с 1995 года. Трек в Красногорске считается одним из лучших в мире.
Билеты можно купить в кассах стадиона в дни соревнований, а также на сайте.
Для детей до 7 лет и пенсионеров вход будет бесплатным.
В администрации напомнили, что во время проведения финального этапа по ледовому спидвею 15 и 16 февраля будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Маяковской (с 10:00 до 21:00), ул. Советской (с 00:00 до 21:00) и ул. Пионерской (с 10:00 до 21:00).
Для удобства болельщиков на ярмарочной площади откроют парковочное пространство. Общественный транспорт будет ходить без изменений.
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Лора Луганская