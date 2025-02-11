На красногорском стадионе «Зоркий» определят чемпиона России по ледовому спидвею

15-16 февраля в Красногорске для любителей высоких скоростей пройдёт финальный этап BAIC личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На арене стадиона «Зоркий» сильнейшие гонщики страны определят победителей и призёров сезона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.