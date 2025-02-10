В Подмосковье разыграют более 100 комплектов медалей в зимнем плавании

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В усадьбе Гребнево городского округа Щёлково 15 и 16 февраля пройдут Кубок и чемпионат Федерации зимнего плавания Московской области. Участники разыграют более 100 комплектов медалей в 12 дисциплинах, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Для любителей зимних заплывов подготовят дистанции 25, 50, 100 и 200 м, которые можно будет преодолеть баттерфляем, брассом и вольным стилем. Пройдут также комбинированная и смешанная эстафеты 4 по 25 м. Победителей и призёров определят в абсолютном зачёте и в различных возрастных категориях», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Регистрация на Кубок и чемпионат проходит по ссылке.
К участию в соревнованиях допускаются пловцы старше 18 лет. Необходимы страховка и справка с допуском от врача к состязаниям по зимнему плаванию. Победители и призёры по итогам выступлений войдут в состав сборной Московской области.
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Лора Луганская