Достижения.рф

Команды из Подмосковья взяли две медали первенства ЦФО по хоккею 3х3

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве Центрального федерального округа по хоккею в формате 3х3. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Победу на турнире одержала команда «Академия Атлант» из Мытищ.

«В рамках соревнований мытищинцы не потерпели ни одного поражения и вышли победителями из шести ледовых схваток. В финале они встретились с командой «Красная Машина Юниор» из Красногорска, которая также прошла турнир без проигрышей. Итоговый матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Академии Атлант», — говорится в сообщении.
Третье место заняла команда «Молот» из Ярославля.

Всего в первенстве приняли участие восемь команд, включая представителей Тамбова, Липецкой области и Рязани.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0