Команды из Подмосковья взяли две медали первенства ЦФО по хоккею 3х3
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве Центрального федерального округа по хоккею в формате 3х3. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Победу на турнире одержала команда «Академия Атлант» из Мытищ.
«В рамках соревнований мытищинцы не потерпели ни одного поражения и вышли победителями из шести ледовых схваток. В финале они встретились с командой «Красная Машина Юниор» из Красногорска, которая также прошла турнир без проигрышей. Итоговый матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Академии Атлант», — говорится в сообщении.Третье место заняла команда «Молот» из Ярославля.
Всего в первенстве приняли участие восемь команд, включая представителей Тамбова, Липецкой области и Рязани.