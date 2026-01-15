В Подмосковье открыли регистрацию на марафон «Лыжня в Лавру»
В Московской области 22 февраля 2026 года пройдет лыжный марафон «Лыжня в Лавру». Организаторы уже открыли регистрацию и ожидают на старте более 1000 участников. Один из самых популярных лыжных заездов региона традиционно объединит спортсменов и любителей со всей страны, сообщили в подмосковном Минспорта.
Трасса марафона проходит по одному из главных паломнических маршрутов России — в сторону Троице-Сергиевой лавры. По пути лыжники увидят село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Гонку проведут на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, которую создали еще в 1980 году. Стартово-финишный городок разместят в деревне Нововоронино, а начало заезда дадут ударом настоящего церковного колокола.
Для участников подготовили дистанции разной сложности. Взрослые смогут выбрать марафон на 50, 25 или 12,5 километра. Подростки выйдут на дистанции 3 километра, а самые юные спортсмены — на километр. Каждый, кто финиширует, получит памятную медаль участника.
Марафон пройдет уже в седьмой раз и войдет в календарь мероприятий федеральной программы «Спорт России». Регистрация открыта онлайн.
Когда?
22 февраля 2026 года
Где?
Пушкинский городской округ, деревня Нововоронино, микрорайон Софрино-1, 72
