В Подмосковье открыли регистрацию на марафон «Лыжня в Лавру»

15 января 2026, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области 22 февраля 2026 года пройдет лыжный марафон «Лыжня в Лавру». Организаторы уже открыли регистрацию и ожидают на старте более 1000 участников. Один из самых популярных лыжных заездов региона традиционно объединит спортсменов и любителей со всей страны, сообщили в подмосковном Минспорта.