Организаторы конкурса СМИ «Слово в защиту» продолжают приём заявок

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Московской области по инициативе уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской проводят конкурс на лучшее освещение проблем прав человека и правозащитной деятельности. Приём заявок на участие в конкурсе СМИ сейчас продолжается.



«Приглашаю к участию в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и способствует их решению», – сказала Фаевская.
Конкурс проводится в трёх номинациям: «Правовое просвещение», где участвуют материалы, посвящённые соблюдению конституционных прав и свобод человека, правозащитной деятельности; «Профессия – правозащитник», в которой принимают журналистские расследования. В номинации «Лучший правовой блог» оценивают материалы, посвящённые актуальным изменениям законодательства о мерах господдержки граждан.

К творческому соревнованию допускают работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 ноября прошлого года по 31 октября 2025-го.

Материалы можно присылать не позднее 1 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс». Форматы – PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, активные интернет-ссылки.

Победителей наградят в ноябре.

Найти правила конкурса и скачать заявки можно по ссылке.
Лора Луганская

