Организаторы конкурса СМИ «Слово в защиту» продолжают приём заявок

25 сентября 2025, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Московской области по инициативе уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской проводят конкурс на лучшее освещение проблем прав человека и правозащитной деятельности. Приём заявок на участие в конкурсе СМИ сейчас продолжается.







«Приглашаю к участию в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и способствует их решению», – сказала Фаевская.