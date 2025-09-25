Организаторы конкурса СМИ «Слово в защиту» продолжают приём заявок
В Московской области по инициативе уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской проводят конкурс на лучшее освещение проблем прав человека и правозащитной деятельности. Приём заявок на участие в конкурсе СМИ сейчас продолжается.
«Приглашаю к участию в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и способствует их решению», – сказала Фаевская.Конкурс проводится в трёх номинациям: «Правовое просвещение», где участвуют материалы, посвящённые соблюдению конституционных прав и свобод человека, правозащитной деятельности; «Профессия – правозащитник», в которой принимают журналистские расследования. В номинации «Лучший правовой блог» оценивают материалы, посвящённые актуальным изменениям законодательства о мерах господдержки граждан.
К творческому соревнованию допускают работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 ноября прошлого года по 31 октября 2025-го.
Материалы можно присылать не позднее 1 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс». Форматы – PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, активные интернет-ссылки.
Победителей наградят в ноябре.
Найти правила конкурса и скачать заявки можно по ссылке.