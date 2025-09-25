Омбудсмен Подмосковья Фаевская выступила на Всероссийском совещании уполномоченных

25 сентября 2025, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском совещании уполномоченных по правам человека. Оно прошло в Москве под руководством федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, сообщили в пресс-службе Фаевской.





Совещание приурочили к пятилетию принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». На него собрались представители 89 регионов страны, а также пять уполномоченных по правам коренных малочисленных народов.

«Мы создали собственную систему государственной правозащиты, намного более эффективную и прогрессивную, чем на Западе», – отметила Москалькова.

«В соответствии с этим законом за прошедшие годы я и мои коллеги контролируем соблюдение прав граждан, проводим проверки в разных учреждениях, повышаем правовую грамотность населения. Хочу поблагодарить коллег в других регионах страны за плодотворное взаимодействие по восстановлению прав граждан. У нас налажена очень хорошая коммуникация», – сказала Фаевская.