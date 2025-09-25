Омбудсмен Подмосковья Фаевская выступила на Всероссийском совещании уполномоченных
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском совещании уполномоченных по правам человека. Оно прошло в Москве под руководством федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, сообщили в пресс-службе Фаевской.
Совещание приурочили к пятилетию принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». На него собрались представители 89 регионов страны, а также пять уполномоченных по правам коренных малочисленных народов.
«Мы создали собственную систему государственной правозащиты, намного более эффективную и прогрессивную, чем на Западе», – отметила Москалькова.
За пять лет количество обращений к региональным уполномоченным увеличилось более чем в полтора раза. Всего они рассмотрели свыше 200 тысяч обращений. По их инициативе отменены или пересмотрены сотни незаконных решений, касающихся постановки на жилищный учёт, переселения из аварийного жилья, отказов в возбуждении уголовного дела, увольнения с работы и так далее.
«В соответствии с этим законом за прошедшие годы я и мои коллеги контролируем соблюдение прав граждан, проводим проверки в разных учреждениях, повышаем правовую грамотность населения. Хочу поблагодарить коллег в других регионах страны за плодотворное взаимодействие по восстановлению прав граждан. У нас налажена очень хорошая коммуникация», – сказала Фаевская.Уполномоченные по правам человека вместе с депутатами и сенаторами составили план дальнейшей работы. Он включает закрепление процессуального статуса омбудсменов, а также законодательное закрепление задач и функций уполномоченных в период действия особых условий, таких как пандемии, СВО, стихийные бедствия и прочее.