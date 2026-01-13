Стало известно, сколько Кадышева сможет заработать за первый концерт в 2026 году

13 января 2026, 15:49

Концерт Кадышевой в Краснодаре может принести организаторам более 35 млн рублей

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Организаторы первого в 2026 году концерта Надежды Кадышевой и её сына Григория могут получить более 35 миллионов рублей от аншлага. 29 января солистка ансамбля «Золотое кольцо» даст в Краснодаре «Новогодний концерт».