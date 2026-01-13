Стало известно, сколько Кадышева сможет заработать за первый концерт в 2026 году
Организаторы первого в 2026 году концерта Надежды Кадышевой и её сына Григория могут получить более 35 миллионов рублей от аншлага. 29 января солистка ансамбля «Золотое кольцо» даст в Краснодаре «Новогодний концерт».
Как сообщает «Газета.Ru», изучив сервисы по продаже билетов, площадка вмещает 7,5 тысяч человек. Самые дорогие «проходки» по 9 тысяч рублей зрители уже почти полностью выкупили. Помимо этого, почти не осталось мест в ценовых категориях 5,5 — 8,5 тысячи рублей. Полностью проданы дальние сектора, где стоимость составляла 2,5 — 3,5 тысячи рублей.
Наибольшее количество свободных мест сейчас сохраняется на танцполе и в фан-зоне. Цены там колеблются от 3,5 до 5 тысяч рублей. На официальном сайте Надежды Кадышевой отмечают, что краснодарский концерт станет первым для ансамбля в 2026 году. После этого коллектив сделает перерыв до марта. Следующее выступление группа планирует в Иркутске.
