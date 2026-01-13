Достижения.рф

Продюсер Пашу начал 2026 год без задолженностей перед ФНС

Пашу погасил долг перед налоговой на 400 тысяч рублей
Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Новый год для музыкального продюсера Пашу начался с финансовой «перезагрузки».



По данным «Звездача», он полностью погасил налоговую задолженность в размере 392 тысяч рублей и вошёл в 2026-й, что называется, налегке.

Примеру Пашу последовал и актёр Андрей Чадов. Артист также разобрался с Федеральной налоговой службой — его долг в 52 тысячи рублей теперь остался в прошлом.

Однако не у всех начало года оказалось таким же безоблачным. У вдовы модельера Валентина Юдашкина Марины по-прежнему числится задолженность по индивидуальному предпринимательству — 52 686 рублей. Для неё Новый год пока начался с напоминаний от налоговой.

Софья Метелева

