Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать в пожароопасный период

Сам огонь в лесу не появляется – его туда всегда приносит человек. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, отметиив, что пожароопасный период в Подмосковье в этом году начался раньше обычного – 20 марта. В ведомстве рассказали, чего нельзя делать в этот период.