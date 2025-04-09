Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать в пожароопасный период

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Сам огонь в лесу не появляется – его туда всегда приносит человек. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, отметиив, что пожароопасный период в Подмосковье в этом году начался раньше обычного – 20 марта. В ведомстве рассказали, чего нельзя делать в этот период.
«Особую опасность представляют палы сухой травы. Она легко горит, а сильный ветер быстро разносят огонь. Это создаёт угрозу населенным пунктам, объектам экономики и лесному фонду. Жители и гости региона должны быть внимательны при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не бросать непотушенные спички и окурки», – отметили ведомстве.Там добавили, что преследуются по закону неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности в лесу и на участках, примыкающих к лесам. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлицам положены штрафы до 60 тыс. рублей; должностным лицам – до 110 тыс. рублей; юрлицам – до 2 млн рублей.
Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. В случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщите о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
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Лора Луганская