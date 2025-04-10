В Подмосковье обследовали около 1,9 тыс. примыкающих к лесам земельных участков

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Рейды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности на территориях, примыкающих к лесному фонду, проводятся в Московской области с 13 апреля, за это время проверка была проведена почти на 1,9 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«За три недели патрули лесной охраны провели 1336 рейдов, обследовали 1891 участок на границе с лесным фондом и выявили 206 фактов несоблюдения лесного законодательства. Виновные должны будут заплатить крупные штрафы и устранить допущенные нарушения», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве напомнили, что владельцы граничащих с лесом участков обязаны обеспечивать очистку от горючих материалов полосы шириной не менее десяти метров от границ леса или отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или другим барьером от огня.
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