Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Серебряно-Прудском участковом лесничестве ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Очаг возгорания на площади 0,47 га обнаружили в километре от деревни Невежино жители муниципального округа Серебряные Пруды и позвонили по телефону 112. На место направили четырёх сотрудников лесопожарных формирований и две единицы техники. Позже из-за сильного ветра площадь очага возгорания увеличилась до 0,6 га. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось более четырёх часов», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к природному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Уголовная ответственность предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская