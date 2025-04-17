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Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В Серебряно-Прудском участковом лесничестве ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Очаг возгорания на площади 0,47 га обнаружили в километре от деревни Невежино жители муниципального округа Серебряные Пруды и позвонили по телефону 112. На место направили четырёх сотрудников лесопожарных формирований и две единицы техники. Позже из-за сильного ветра площадь очага возгорания увеличилась до 0,6 га. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось более четырёх часов», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к природному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Уголовная ответственность предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Пенсионер три дня провёл в подмосковном лесу и был найден невредимым
17 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса спасли заблудившегося пенсионера, который провёл в лесу три дня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Дочь пенсионера позвонила в службу 112 и сообщила, что её отец 1949 года рождения, страдающий онкологическим заболеванием, ушёл на прогулку в лес в районе деревни Репниково муниципального округа Чехов и не вернулся. Телефон он оставил дома. При этом накануне мужчина жаловался на высокую температуру», – отметили в ведомстве.
Спасатели прибыли в район предполагаемого нахождения пенсионера и начали прочёсывать местность. К поискам присоединились сотрудники полиции, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и представители «Чехов Спас». Через некоторое время рядом с прудом нашли верхнюю одежду мужчины. Группа водолазов начала тщательно обследовали пруд.
«Поиски продолжались с 14 до 16 апреля. Вечером в службу экстренных вызовов обратились две школьницы, которые заметили пенсионера, гуляя по лесу. Девушки узнали его, так как видели ориентировки», – рассказали в Мособлпожспасе.
Получив сведения о локации потерявшегося, спасатели направились туда. Прочесав участок леса, они обнаружили пожилого человека. Он чувствовал себя хорошо и в госпитализации не нуждался.

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В Подольске впервые в Подмосковье прошла межмуниципальная выездная администрация
17 апреля 2025, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске провели первую в Московской области межмуниципальную выездную администрацию. В ней участвовали представители четырёх городских округов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии участвовали глава Подольска Григорий Артамонов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, более 50 председателей советов МКД, специалисты региональных министерств и городских служб.
«Впервые в нашем округе прошло мероприятие такого масштаба. Важные вопросы обсудили представители Подольска, Домодедова, Ленинского и Лыткарина. Для меня такие встречи – возможность вести открытый разговор без формальностей. Когда слышим друг друга, появляются реальные решения. Этот формат доказал свою эффективность», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Участники выездной администрации постарались подробно ответить на все обращения, а там, где возможно, сразу давали обратную связь. К вопросам, требующим дополнительной проработки или межведомственного взаимодействия, обещали вернуться, подчеркнув, что ни один не останется без внимания.

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#подольск
#муниципалитеты
#выездная администрация
#григорий артамонов
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Ветерану Константину Дербакову из Подольска вручили знак почётного жителя округа
17 апреля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Знак почётного жителя городского округа Подольск вручили ветерану Великой Отечественной войны Константину Гавриловичу Дербакову глава округа Григорий Артамонов и руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Константина Дербакова призвали в армию за месяц до начала войны. На фронте он прошёл путь от солдата до командира орудия, был ранен, после лечения вновь вернулся в строй, воевал в Венгрии, участвовал в боях за озеро Балатон, и Победу встретил в Будапеште.

«Жизненный путь Константина Гавриловича — пример мужества, трудолюбия и беззаветного служения своей Родине», — сказал Григорий Артамонов.
За фронтовые подвиги Констанин Дербаков получил ордена и Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также орден Трудовой Славы III степени и медаль Жукова.

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#подольск
#великая отечественная война
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#григорий артамонов
#награда
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В Подмосковье устранили нарушения землепользования в двух округах
17 апреля 2025, 17:53

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

В Подмосковье продолжается систематическая работа по контролю за соблюдением земельного законодательства. Инспекторы Министерства имущественных отношений (МЗК) проводят обследования участков с целью не наказания, а помощи правообладателям — разъясняют суть нарушений и подсказывают, как их устранить.
В Павловском Посаде на улице Рябиновая был зафиксирован случай самовольного захвата земли. После профилактической беседы с инспекторами владелец участка демонтировал ограждение и перенёс его в границах, зафиксированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Другой случай произошёл в Балашихе на улице Пехорская. Там на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. После уведомления от инспекторов собственник изменил вид разрешённого использования (ВРИ), приведя участок в соответствие с требованиями законодательства, в частности, статьи 42 ЗК РФ Земельного кодекса.

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#нарушения
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Занятые в индустрии красоты МСП Подмосковья составили 8% общего числа в России
17 апреля 2025, 17:50

Фото: iStock / Alexander Maniakhin

Подмосковье – один из лидеров по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в индустрии красоты. На регион приходится 8% таких предприятий, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня сектор МСП составляет четверть экономики региона по объёму и почти 30% – по налогам. По количеству субъектов МСП Подмосковье входит в группу лидеров. Так, в индустрии красоты в области занято 8,8 тыс. субъектов МСП – 8% от общего количества компаний, работающих в этой сфере в России. Также в индустрии работает более 24 тыс. подмосковных самозанятых», – отметила Зиновьева.
Общее количество малых и средних предприятий индустрии красоты в России превысило 113,5 тыс.

Одна из современных тенденций индустрии красоты – переход работников на ведение бизнеса в домашних условиях и в бьюти-коворкингах. Такие специалисты работают в основном в формате самозанятости. По данным ФНС России, в этой сфере трудятся около 452 тыс. человек, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход.

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