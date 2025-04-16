Комментатор Губерниев вступил в Федерацию лыжных гонок Подмосковья

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Дмитрий Губерниев стал членом Федерации лыжных гонок Московской области. Об этом сам комментатор и телеведущий написал в своём ТГ-канале.
Ранее журналист объявил о желании побороться за пост главы Федерации лыжных гонок России. Однако в ФЛГР пояснили, что юридически он не имеет права баллотироваться, так как не является членом организации. Как рассказал Губерниев, он получил в свой адрес множество слов поддержки и принял решение войти в состав Федерации лыжных гонок Подмосковья. По словам комментатора, предложения поступали из разных регионов, но он выбрал Подмосковье.
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«Получив десятки предложений от разных регионов России и тысячи слов поддержки, решил стать самым твёрдым членом Федерации лыжных гонок родного Подмосковья! Отсюда в искромётном стиле буду захватывать плацдарм во всероссийской лыжной федерации. Губерниев, Россия, Подмосковье, лыжи! Лыжной стране нужны перемены, и они будут», – написал Губерниев.К сообщению он прикрепил фото заявления на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.
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Лора Луганская