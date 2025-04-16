Около 600 гимнасток стартовали на Всероссийских соревнованиях в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском начались Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Нины Шибаевой. За награды борются порядка 600 гимнасток со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Церемонию открытия начала воспитанница «Школы волшебства» для детей с особенностями развития Софья Устинова, исполнившая композицию «Лети». К выступлению присоединились гимнастки и ещё две воспитанницы школы. Участниц соревнований приветствовал глава муниципалитета Эдуард Малышев. Он вручил девочкам сувениры», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Помимо этого, Малышев наградил команду «Полёт», спортсменки которой показали выступление по третьему юношескому разряду. Как отметил глава округа, каждая команда на соревнованиях представляет собой единый организм, передающий характер и эмоции через язык тела.
Соревнования продлятся до 20 апреля.
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Лора Луганская