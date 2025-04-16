Спортсменка Витова из Подмосковья победила на международном турнире по боксу

Ангелина Витова (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Ангелина Витова из подмосковного Королёва завоевала золотую медаль международного турнира по боксу «Великий шёлковый путь», который проводился в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир «Великий шёлковый путь» проводился с 11 по 15 апреля. В нём приняли участие свыше 120 боксёров из Азербайджана, России, Нигерии, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Черногории и Камбоджи. Спортсмены соревновались в 13 весовых категориях.«Ангелина Витова выступала в весовой категории 70 килограммов. В полуфинале турнира она одолела Азизу Иссину из Казахстана, а в финале одержала победу над представительницей Нигерии Патрисией Мбата», — говорится в сообщении.
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