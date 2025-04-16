Подмосковная команда завоевала медаль всероссийского турнира по микрофутзалу

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, планируется построить в деревне Голубое городского округа Солнечногорск, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.