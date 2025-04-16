Подмосковная команда завоевала медаль всероссийского турнира по микрофутзалу

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Команда из Московской области завоевала бронзовую медаль всероссийского турнира по микрофутзалу «Россия, вперед!» среди юношей в возрастной категории 13-14 лет, сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.
«Подмосковье на турнире представляли в трёх возрастных категориях — 9-10, 11-12 и 13-14 лет — команды детского мини-футбольного клуба «Видное-Развитие» из центра физической культуры и спорта «Лидер» Ленинского округа», — отмечается в сообщении.Команды младших возрастных категорий также проявили себя достойно, а юного подмосковного футболиста Андрея Слесарева (группа 9-10 лет), который забил семь мячей, признали лучшим бомбардиром турнира.
Соревнования проводились в Грозном, участие в турнире приняли 40 команд из 18 российских регионов.
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