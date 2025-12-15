Московская область обсуждает инвестиции с арабскими странами, Китаем и СНГ
Подмосковье ведёт переговоры с фондами Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов об инвестициях.
Помимо этого, регион работает с Китаем и странами СНГ над открытием новых предприятий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Региональные власти стараются держать двери открытыми для всех – и для иностранных инвесторов, и для наших ребят. Мы ищем инвесторов, активно работаем и с Эмиратами, и с Саудовской Аравией, и с различными фондами. Видим, что наш бизнес всё-таки дает наибольшую отдачу», – сказал губернатор в интервью Радио РБК.Как отметил Воробьёв, до 2022 года в Московской области работали порядка 180 иностранных заводов и предприятий с российским менеджментом. Из них около 20 перешли к российским собственникам. Остальные продолжают «ритмично и спокойно работать».
С Китаем и странами СНГ представители Московской области тесно работают над созданием в регионе новых предприятий.