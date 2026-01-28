Волонтёры Подмосковья помогают коммунальщикам убирать снег во всех округах региона

28 января 2026, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Подмосковные волонтёры начали работы по ликвидации последствий снегопада, который продолжался в регионе в ночь на среду. Об этом сообщили в пресс-службе движения.





Добровольцы вместе с сотрудниками коммунальными службами расчищают подходы к остановкам, тротуары возле социальных объектов, подъезды к домам пожилых людей и дворы в отдалённых микрорайонах.

«Работа идёт во всех городских и муниципальных округах от Раменского до Красногорска. Сегодня волонтёры будут трудиться весь день. Погода требует постоянного внимания, а комфорт и безопасность жителей – наш приоритет», – подчеркнули в пресс-службе.