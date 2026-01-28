Коммунальные службы Чехова активно борются со снегом
Коммунальные службы Чехова активно борются со снегом. Более 400 километров муниципальных дорог уже расчищены. На сегодня 45% сел и деревень получили доступ к чистым подъездным путям, включая маршруты к садоводческим товариществам. Сегодня работа продолжится, а с 29 января начнется расширение дорог в необходимых местах.
За время двух снегопадов МБУ «Чеховское благоустройство» вывезло 14,5 тысяч кубометров снега. Процесс идет непрерывно и продлится до полной очистки округа. Все действия выполняются по графику, который отражен в «Яндекс.Конструкторе» и «Яндекс.Картах», интегрированных в «Яндекс.Вектор».
На участках трудится вся имеющаяся техника МБУ, а также арендованная. Муниципалитет обслуживает около 940 километров дорог, 146 сельских населенных пунктов и около 10 микрорайонов города. Кроме того, в управлении находятся 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных зон, 282 детских игровых площадки и 138 спортивных объектов. Коммунальщики делают все возможное для комфортного передвижения жителей в зимний период.
