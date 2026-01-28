28 января 2026, 07:54

оригинал Фото: iStock/slasha

Коммунальные службы Чехова активно борются со снегом. Более 400 километров муниципальных дорог уже расчищены. На сегодня 45% сел и деревень получили доступ к чистым подъездным путям, включая маршруты к садоводческим товариществам. Сегодня работа продолжится, а с 29 января начнется расширение дорог в необходимых местах.