Достижения.рф

В Сергиевом Посаде коммунальные службы расчищают дороги от снега, пока жители спят

Сергиев Посад очищают от снега 150 единиц техники и 300 дворников
оригинал Фото: Татьяна Сташенко

Пока жители Сергиева Посада наслаждаются сном, коммунальные службы активно борются со снегом. Дороги остаются под круглосуточным контролем, а машины работают даже в темное время суток.



Обильные снегопады требуют особого внимания к основным транспортным артериям. Ночная расчистка позволяет обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта с раннего утра. Важные объекты, такие как остановки, подъезды к школам и детским садам, также попадают в список приоритетов.

Работы начались в ночь с 27 на 28 января в 20:00. Коммунальщики планируют очистить и обработать песко-соляной смесью около 200 километров дорог, включая проспект Красной Армии. Вывоз снега продолжается без перерыва. За одну смену техника ДРСУ уносит около 300 кубометров с улиц города. Утром ночные бригады передают эстафету дневным, а дворники выходят на тротуары и во дворы. В первую очередь они очищают контейнерные площадки, чтобы не мешать вывозу мусора.

Днем на улицах Сергиева Посада трудятся около 150 единиц техники и 300 дворников. Они обеспечивают чистоту и безопасность движения для всех горожан.

Дарья Осипова

