В Сергиевом Посаде коммунальные службы расчищают дороги от снега, пока жители спят

28 января 2026, 07:43

Сергиев Посад очищают от снега 150 единиц техники и 300 дворников

оригинал Фото: Татьяна Сташенко

Пока жители Сергиева Посада наслаждаются сном, коммунальные службы активно борются со снегом. Дороги остаются под круглосуточным контролем, а машины работают даже в темное время суток.