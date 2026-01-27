Подольские коммунальщики и дорожники после снегопада работают в три смены

27 января 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске из-за пришедшего в Подмосковье антициклона выпала почти половина месячной нормы снега. Коммунальные и дорожные службы работают без перерывов в три смены, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Задействованы дорожные службы, Подольский комбинат благоустройства, управляющие организации. Для сотрудников организовали горячее питание.

«На улицы вышли более 500 человек и свыше 200 единиц техники. При необходимости задействуем дополнительный резерв. В первую очередь чистим основные магистрали, маршруты общественного транспорта и главные улицы, чтобы можно было добраться до больниц, школ и детсадов. Главная задача – обеспечить проезды и бесперебойную работу жизненно важных объектов», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.