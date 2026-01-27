Подольские коммунальщики и дорожники после снегопада работают в три смены
В Подольске из-за пришедшего в Подмосковье антициклона выпала почти половина месячной нормы снега. Коммунальные и дорожные службы работают без перерывов в три смены, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Задействованы дорожные службы, Подольский комбинат благоустройства, управляющие организации. Для сотрудников организовали горячее питание.
«На улицы вышли более 500 человек и свыше 200 единиц техники. При необходимости задействуем дополнительный резерв. В первую очередь чистим основные магистрали, маршруты общественного транспорта и главные улицы, чтобы можно было добраться до больниц, школ и детсадов. Главная задача – обеспечить проезды и бесперебойную работу жизненно важных объектов», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Он попросил автовладельцев по возможности пользоваться общественным транспортом, не парковать машины на проезжей части и обочинах, а также у контейнерных площадок, так как это мешает уборке.
Если другого выхода нет, и нужно оставить автомобиль, необходимо положить под лобовое стекло записку с номером телефона. Это поможет оперативно связаться с владельцем, если машина будет мешать работе коммунальщиков или вывозу мусора.
Оставить заявку на уборку снега можно по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или через свою управляющую организацию. Все обращения коммунальщики отработают.