Коммунальщики Лобни устраняют последствия снегопада даже ночью

28 января 2026, 07:53

Специалисты МБУ «Уютный город» продолжают борьбу со снегом в Лобне

оригинал Фото: Екатерина Федосеева

Специалисты МБУ «Уютный город» продолжают борьбу со снегом в Лобне, не останавливаясь даже ночью. Коммунальщики активно чистят улицы и дворы, чтобы обеспечить безопасность жителей.