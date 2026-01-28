Коммунальщики Лобни устраняют последствия снегопада даже ночью
Специалисты МБУ «Уютный город» продолжают борьбу со снегом в Лобне, не останавливаясь даже ночью. Коммунальщики активно чистят улицы и дворы, чтобы обеспечить безопасность жителей.
В первую очередь внимание уделяют важным объектам, таким как подъезды к школам. Поздно вечером бригада с трактором расчистила дорогу у инженерно-технического лицея «Авиатика». Снег сразу вывозят для переработки.
Ночная смена работает с 16:00 до 02:00, что позволяет быстро справляться с задачами благодаря малой загруженности дорог. Утренние работы начинаются в 5:00 и продолжаются до 15:00. Это помогает облегчить труд дневной бригады и повысить комфорт для жителей в течение дня.
На расчистке задействовано более 60 человек и 7 единиц техники. Коммунальщики также очищают пешеходные дорожки, подходы к детским садам и остановкам. Работа продолжается, чтобы каждый мог безопасно передвигаться по городу даже в зимнюю непогоду.
