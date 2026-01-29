В Бронницах начали убирать снег с раннего утра

29 января 2026, 06:30

оригинал Фото: Ольга Антонова

Из-за сильного снегопада коммунальные службы ООО «Бронницкий ДорСервис» начали работу по расчистке дорог с четырех часов утра, чтобы обеспечить безопасность и эффективность при минимальном трафике.