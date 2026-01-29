В Бронницах начали убирать снег с раннего утра
Из-за сильного снегопада коммунальные службы ООО «Бронницкий ДорСервис» начали работу по расчистке дорог с четырех часов утра, чтобы обеспечить безопасность и эффективность при минимальном трафике.
На городские улицы выехали шесть комбинированных дорожных машин, загруженных солью и песком. Они выстроились в клин, очищая магистрали и отбрасывая снег с проезжей части для последующего вывоза. Первая машина движется по осевой линии, разбивая наст, в то время как третья очищает обочину.
В ночную смену работает одна бригада с техникой в количестве шести дорожных машин и одного погрузчика. Их маршрут охватывает улицы Советскую, Пущина, Москворецкую, Мартинскую, Каширский переулок и участок Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Специалисты также обрабатывают проезжую часть противогололёдными материалами.
Мастер дорожных работ Иван Мальцев отметил, что ночной график позволяет избежать помех для движения и обеспечивает высокую производительность. По его словам, к началу рабочего дня бригаде необходимо тщательно расчистить дороги для общественного транспорта.
С 06:00 к работам подключились другие городские службы, которые займутся уборкой дворов и парковок многоквартирных домов, центральных площадей, парков, а также подъездов к больнице, детским садам и школам.
