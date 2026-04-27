Росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП в Орехово-Зуеве

27 апреля 2026, 14:38

Сотрудники вневедомственной охраны помогли пострадавшим в аварии с грузовиком и двумя легковыми машинами. ДТП произошло на территории Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Колесо одного из легковых автомобилей попало в колею, водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Задета оказалась ещё одна легковая машина. Последствия аварии увидели росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования.





«Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия, вызвали скорую помощь и до приезда медников следили за состоянием двух пострадавших — водителей легковых авто», — говорится в сообщении.