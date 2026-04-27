В Подмосковье из-за упавших деревьев закрыли парки в 15 округах
44 парка, расположенные 15 округах Московской области, закрыли для посещения в связи с падением веток и деревьев из-за снегопада с сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
Парки закрыли в Щёлкове, Балашихе, Рузе, Богородском, Реутове, Воскресенске, Подольске, Егорьевске, Орехово-Зуевском, Домодедове, Люберцах, Кашире, Лобне, Королёве и Коломне.
«В парках насчитали 288 упавших деревьев. 90 из них уже убрали. Повреждения также получили пять малых архитектурных форм. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.Уборка ведётся сначала на центральных аллеях, у входных групп и на парковках, а затем очередь доходит до детских и спортивных площадок и второстепенных дорожек. Кроме того, ведётся обработка поверхностей противогололёдными реагентами.