Коммунальные службы Подмосковья обновили фасады более 400 домов
В Подмосковье за октябрь обновили более 400 фасадов многоквартирных домов. Работы проводили по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона, сообщили в Минчистоты Московской области.
Коммунальные службы устранили мелкие повреждения — трещины, сколы и отслоения штукатурки, а еще заменили изношенные элементы: оконные откосы, отливы и детали водосточных систем.
Фасад выполняет двойную функцию: защищает здание и влияет на его внешний вид, поэтому регулярный ремонт необходим для поддержания технического состояния домов.
Жители могут оставлять заявки по вопросам содержания МКД через Единую диспетчерскую службу Московской области или обращаться в терделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
