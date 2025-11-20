Службы Подмосковья обеспечили чистоту на контейнерных площадках в 9 000 точек

20 ноября 2025, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Службы содержания территорий Подмосковья промыли более 9 000 контейнерных площадок за сентябрь-октябрь. Работы проводят систематически по утверждённому графику, чтобы поддерживать чистоту, предотвращать распространение инфекций и появление грызунов, сообщили в Минчистоты Московской области.