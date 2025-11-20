Службы Подмосковья обеспечили чистоту на контейнерных площадках в 9 000 точек
Службы содержания территорий Подмосковья промыли более 9 000 контейнерных площадок за сентябрь-октябрь. Работы проводят систематически по утверждённому графику, чтобы поддерживать чистоту, предотвращать распространение инфекций и появление грызунов, сообщили в Минчистоты Московской области.
Наибольший объём промывки выполнили в Талдомском округе — 369 площадок, Орехово-Зуевском — 284, Пушкинском — 256. Чистка самих баков остаётся задачей регоператоров по вывозу мусора.
Работы по промывке площадок проводят регулярно, чтобы поддерживать санитарное состояние территорий. Жители, заметившие ненадлежащее содержание контейнерных площадок, могут сообщить об этом в теротделы Минчистоты региона.
Системный подход к уборке и профилактике позволяет поддерживать комфортные условия на площадках.
