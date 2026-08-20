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В двух округах Подмосковья обнаружили около 80 нелегальных мигрантов

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Рейды по проверке миграционного законодательства провели полицейские при поддержке народных дружинников в округах Щёлково и Мытищи. В результате удалось выявить несколько десятков нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.



Всего в ходе рейдов проверили более 200 человек, из которых 144 были иностранцами.

«Оказалось, что 45 мигрантов работали без патента, 32 приезжих нарушили правила въезда и режим пребывания в России, а два человека числились в реестре контролируемых лиц», — говорится в сообщении.
Всех нарушителей миграционного законодательства доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали мужчину, который попытался украсть из магазина в Щёлкове дорогие продукты.
Лев Каштанов

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