Коммунальную технику Московской области полностью подготовили к зиме

17 ноября 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий заблаговременно перевели всю коммунальную технику на зимнюю резину и настроили её на режим работы в холодное время года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В ночь на субботу в регионе прошёл первый снегопад. В некоторых округах глубина снежного покрова достигла четырёх сантиметров.

«От уровня оснащения наших коммунальных служб спецтехникой зависит оперативность и качество ежедневной уборки. Наша ключевая задача на предстоящий зимний период – не просто реагировать на непогоду, а опережать её», –отметил глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.