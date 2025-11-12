Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экоакции «БумБатл»
С 10 по 30 ноября в Подмосковье проходит осенний сезон всероссийской экологической акции «БумБатл». Жителей региона приглашают сделать свой вклад в сохранение природы — сдать макулатуру для переработки, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Акцию проводят уже в шестой раз. Она направлена на развитие экологической культуры самых юных жителей, молодежи и взрослых.
Организаторами в Московской области выступают МИМП, Минобразования, Минчистоты, а еще — «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и «Движение Первых». Акция проходит при поддержке подмосковного Минкульта и Минспорта.
«Молодежь и волонтеры региона активно участвуют в экологической повестке: организуют сплавы и плоггинги, приводят в порядок исторические усадьбы, очищают береговые территории, а также занимаются экопросвещением школьников. И в этот раз ребята, конечно, охотно присоединились к всероссийской акции «БумБатл», чья цель — не просто собрать как можно больше вторсырья, но и популяризировать идеи раздельного сбора отходов и осознанного потребления», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Во всех округах Подмосковья уже работают пункты приема макулатуры. Многие из них открыли на базе штабов движения «Волонтеры Подмосковья». Адреса и время работы можно посмотреть на официальном сайте.
Традиционно «БумБатл» проведет соревнование между участниками. К акции могут присоединиться детские сады, школы, колледжи, вузы, а еще — компании и промышленные предприятия региона. Победителей определят по количеству собранной макулатуры.
Заявки принимают до 30 ноября включительно — как в индивидуальном, так и в семейном/коллективном форматах. Лучшие участники смогут получить билеты на культурные и спортивные мероприятия.
Всероссийскую акцию «БумБатл» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России по нацпроекту «Экологическое благополучие».