Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экоакции «БумБатл»

12 ноября 2025, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

С 10 по 30 ноября в Подмосковье проходит осенний сезон всероссийской экологической акции «БумБатл». Жителей региона приглашают сделать свой вклад в сохранение природы — сдать макулатуру для переработки, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.





Акцию проводят уже в шестой раз. Она направлена на развитие экологической культуры самых юных жителей, молодежи и взрослых.



Организаторами в Московской области выступают МИМП, Минобразования, Минчистоты, а еще — «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и «Движение Первых». Акция проходит при поддержке подмосковного Минкульта и Минспорта.



​Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области



«Молодежь и волонтеры региона активно участвуют в экологической повестке: организуют сплавы и плоггинги, приводят в порядок исторические усадьбы, очищают береговые территории, а также занимаются экопросвещением школьников. И в этот раз ребята, конечно, охотно присоединились к всероссийской акции «БумБатл», чья цель — не просто собрать как можно больше вторсырья, но и популяризировать идеи раздельного сбора отходов и осознанного потребления», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

​Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

