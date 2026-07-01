Коммунальщикам Подмосковья передали три комбинированные дорожные машины

01 июля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Три новые комбинированные дорожные машины пополнили парк коммунальных служб Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Комбинированная машина используется круглый год. Зимой она участвует в уборке снега и обработке поверхностей от наледи, а летом с её помощью поливают улицы, моют дороги и внутриквартальные проезды, а также подметают проезжую часть и тротуары.





«Всего на балансе подмосковных коммунальщиков в настоящее время свыше трёх тысяч единиц спецтехники. За три года парк удалось обновить на 44%. По федеральной программе лизинга планируем получить ещё 99 тракторов, 59 экскаваторов-погрузчиков, 45 вакуумных пылесосов и 19 автогрейдеров», — сказал глава областного министерства Игорь Даниленко.