На подмосковном предприятии создали уникальное сортировочное оборудование

01 июля 2026, 16:04

оригинал Фото: компания «КОМИТАС»

Компания «КОМИТАС» разработала сортировочное оборудование, аналогов которому нет в России. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Новая разработка представляет собой вертикальный кросс-белт-сортировщик. Это высокоскоростная автоматизированная система для сортировки грузов разных форм и размеров. Она отличается высокой производительностью, а за счёт вертикального исполнения систему можно разместить на складских площадях даже при нехватке свободного места.

«Конструкция рассчитана на непрерывную эксплуатацию. Решение имеет высокую производительность, сортируя более 10 000 единиц, а точность операций превышает 99,7%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.